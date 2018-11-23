شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تقر صرف معاشات المتقاعدين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر اجتماع الحكومة اليمنية الذى عقد اليوم فى عدن برئاسة الدكتور معين عبد الملك آليات تنفيذ صرف معاشات المتقاعدين في جميع محافظات اليمنعلى أن يبدأ تحويل مستحقاتهم خلال الأسبوع القادم من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن عبر القنوات المصرفية المعتمدة لديه وبما يضمن تحويل المستحقات لحساب المستفيد بشكل مباشر، بالإضافة الى قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف جميع رواتب المتقاعدين المؤمن عليهم لدي المؤسسة في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين، يأتى ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادى، حسبما أوردت "سبأ".

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تثبيت آلية صرف مرتبات المتقاعدين بشكل منتظم ولعموم المحافظات بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين بالرغم من شحة الموارد وقلة الإمكانيات الذي تعاني منه الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها اليمن واستمرار التعنت الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية من خلال رفضها المستمر بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار نهب موارد الدولة ونهب الصناديق الخاصة بالمتقاعدين وتسخيرها لما يسمى بالمجهود الحربي لقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والصمت حيالها أمر غير مقبول.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لإعداد آلية صرف مرتبات جميع المتقاعدين المؤمن عليهم لدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مختلف المحافظات بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي أصدرها لوزارة الخدمة المدنية مطلع الشهر الجاري نوفمبر 2018م، حسبما أوردت "سبأ"

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم الانتهاء منها ومنها إجراء المطابقة للبيانات الأساسية لكل المتقاعدين ممن تم ربط معاشاتهم التقاعدية بالهيئة في عموم محافظات الجمهورية والذي يبلغ عددهم (123.240) متقاعد حيث يتم الصرف الشهري لـعدد (84.298) متقاعد وتم إجراء التسويات والانتهاء من إصدار أذون الصرف لعدد (38.942) متقاعد في المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين.

وشارك فى الاجتماع نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ضم وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل حسن الفقيه ونائب وزير المالية منصور البطاني، ونائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات احمد صالح سيف.