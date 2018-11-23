لافروف: روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين

روما — سبوتنيك. وقال لافروف خلال جلسة خاصة اليوم الجمعة بمنتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع "روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين ونحن بحاجة إلى إعادة الحوار بين إسرائيل وفلسطين".

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وأضاف لافروف "نعيد التأكيد على دعوتنا للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع في موسكو من دون أي شروط مسبقة".

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم أنه سيزور موسكو في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بناء على دعوة نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال المالكي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في روما: "أنا شخصيا سأزور موسكو في 21 كانون الأول/ ديسمبر بناء على دعوة من لافروف".

وكان وفد من حركة حماس توجه يوم الأربعاء أمس الأول إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث ملف المصالحة بين حركة "فتح" و"حماس"، مع المخابرات المصرية.

وقال مصدر من حركة حماس، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "وفدا من حركة حماس يغادر قطاع غزة إلى القاهرة لعقد لقاءات مع المخابرات المصرية واستكمال البحث في ملف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس".