اضحك مع سعوديين... ماذا فعلوا عند سقوط الثلج (فيديو)

وقام سعوديون بالتزلج على الثلج بأجسادهم، ونشروا فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت فيديوهات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي غمر مياه الأمطار لمناطق في المملكة مثل حائل. وشهدت المملكة العربية السعودية سقوط أمطار غزيرة على مناطق كثيرة بها مثل محافظة الليث. وتسببت الأمطار في جرف الطرق والسيارات والأشجار واحتجاز وافدين.

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