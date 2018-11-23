محامون تونسيون يقررون رفع دعوى لمنع زيارة بن سلمان

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قرّرت مجموعة الخمسين محاميا في تونس (مستقلة)، رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة، لمنع زيارة متوقعة الثلاثاء لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى البلاد.



وقال المنسق العام للمجموعة نزار بوجلال، في تصريح للأناضول الجمعة، إنّهم "قرروا رفع الدعوى الإثنين المقبل، إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، لمنع زيارة بن سلمان إلى تونس".



واعتبر بوجلال أنّ "بن سلمان تورط في شبهة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".



ولفت إلى أنهم "سيتخذون أساليب احتجاجية أخرى لمنع الزيارة مع مجموعة الخمسين صحفيا، قد تصل إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمطار تونس قرطاج يوم وصول ولي العهد".



وحسب "بوجلال" فإن لجنة الخمسين محاميا تأسست تزامنا مع احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة الرافضة لقانون المالية في تونس مطلع السنة الحالية، وهي معنية بالدفاع عن الحريات والتصدي لاستغلال السلطة.



وفي وقت سابق اليَوم، دعا ناشطون تونسيون إلى تظاهرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، ضد زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.



من جانبها، وفي تصريحات لراديو "شمس اف ام" المحلي (خاص)، أكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، زيارة بن سلمان إلى تونس، الثلاثاء.

وأوضحت قراش أن الزيارة تأتي بطلب من بن سلمان، ضمن جولة لـ10 دول، بينها تونس، وهو في طريقة إلى قمة العشرين (20G) التي ستنعقد بالأرجنتين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون أول الجاري.



وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.



وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.



والخميس، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن "الأمير محمد بن سلمان غادر لزيارة عدد من الدول العربية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".