شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركبة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، من إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزتهم السيول داخل مركبتهم على إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في محافظة الطايف العقيد ناصر سلطان الشريف، أنه على أثر الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم، سال وادي الأسراب بالشفا ووادي سلامة وغرابه جنوب الطايف ووادي سيسد شرق الطايف ووادي القديره والشرقة.

وأضاف أنه نتج عن هطول الأمطار احتجاز سيارة بداخلها شخصين في مجمع مياه بشارع الستين، كما تم إنقاذ شخص من سيارته المحتجزة داخل سيل وادي القديرة وجميعهم -ولله الحمد- بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه تم إغلاق جبل الهدا أثناء هطول الأمطار احترازيا وطريق الشفا الساعه 8:41 لإزالة الثلوج المتراكمة علي الطريق المودي من وإلي الشفا.

وأشار إلى أنه تم إقفال عقبة المحمدية بعد ظهر اليوم الجمعة بسبب تساقط الصخور وانعدام الرؤية لكثافة الضباب ولا زالت الأمطار تهطل علي أجزاء من المحافظة والمراكز الخارجية.