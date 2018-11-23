شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأمن يباشر إنقاذ محتجزين في سيول مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشر طيران الأمن، قبل قليل بالتعاون مع الدفاع المدني، مهمة إنقاذ لمحتجزين بالسيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة. ونفذت طائرات الأمن عدة طلعات جوية في سماء المنطقة لتنفيذ مهام المسح الجوي والتدخل السريع عند الحاجة وإنقاذ محتجزين في عدة مواقع.

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