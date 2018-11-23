شكرا لقرائتكم جنبلاط يخشى فرض نشيد البعث أو الثورة الإيرانية على لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 23 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 11:43

واصل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، تغريداته الهادفة واللاذعة التي يطلقها منذ أن ازدادت تعقيدات أزمة تأليف الحكومة، والتي كان بدأها بحديث صحفي مطلع هذا الشهر، قال فيه إن إيران تعاقب لبنان بتعطيل الحكومة.



وقال جنبلاط مساء أمس عبر "تويتر": "إننا نشكر شركة Alfa (للهاتف الخلوي) التي أحبت أن تطربنا بالنشيد الوطني اللبناني في عيد ما يسمى بالاستقلال، على أمل ألّا تفرض علينا في العام القادم نشيد القتل، نشيد البعث السوري أو نشيد جمهورية “الفرح”، عنيت الجمهورية السلامية الإيرانية".

وكانت شركتا الهاتف الخلوي بادرتا إلى بث تسجيل للمقطع الأول من النشيد الوطني اللبناني على نظام طلب الأرقام بحيث يسمعه طالب الرقم قبل رنة الهاتف عند الطرف الثاني الذي يتصل به، احتفاء بعيد الاستقلال أمس.

وكان جنبلاط أطلق سلسلة تغريدات في الأسبوعين الماضيين، بينها إشارته إلى "مطامع وأحقاد دول الطوق والممانعة"، متهما إياها بالتسبب بهجرة الشباب اللبناني. كما نعى في إحداها اتفاق الطائف، وقال إن "لبنان فيروز وزكي ناصيف انتهى".