دبي - بواسطة محمد فارس شاومي تدعم خط منتجاتها في مصر بهواتف Mi 8 الجديدة، وكاميرا Mi 360 المنزلية، والسوار الرياضي Mi Band 3 © Tech World قدمت بواسطة

من خلال حدث خاص عُقد بالقاهرة، أطلقت “شاومي – Xiaomi ” الصينية رسميًا في مصر مجموعة إضافية من مُنتجاتها التي تم إطلاقها للتو عالميًا. تشمل قائمة المنتجات الجديدة التي قدمتها “شاومي” من خلال هذا الحدث الهاتفين الجديدين Mi 8 Lite و Mi 8 Pro، كاميرا المُراقبة المنزلية (مي 360°) والسوار الرياضي “شاومي باند 3”.

تحمل هواتف Mi 8 الجديدة زجاج خلفي مُعالج يُقدم ألوان متدرجة مع تصميم بسمك لا يتجاوز 7.5 ملم، وشاشة عرض 6.26 إنش، مع دقة FHD + 2246 x 1080، وسطح زجاج Corning Gorilla 5 على الواجهة.

يحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بكسل مع مستشعر سوني IMX576 قادر على التقاط الصور بتفاصيل أكبر في بيئة ذات إضاءة ضعيفة، ويستخدم المستشعر تقنية السوبر بكسل لدمج معلومات من أربعة بكسلات في بكسل واحد كبير، ما يؤدي إلى مزيد من الوضوح، خاصة في ظروف الإضاءة الضعيفة.

يستخدم الهاتف تقنية الذكاء الاصطناعي من شاومي في مُعالجة الصور من الكاميرات، بما يسمح بإضافة تأثير bokeh بتغيير عمق المجال بعد التقاط صورة، بالإضافة إلى قدرة مُعالج الذكاء الإصطناعي على تغيير لون ودرجة إضاءة الشاشة لتتناسب مع ظروف الإضاءة المختلفة عند التقاط صور سيلفي لكي تُلقي الضوء على الوجه بدرجة اللون المناسبة للحصول صور سيلفي رائعة.

يحمل Mi 8 Lite بطارية 3350mAh ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع Qualcomm® Quick ChargeTM 3.0 ويدعم خاصية الفتح ببصمة الوجه مع وجود مُستشعر بصمة الأصبع الخلفي.

يتوافر Mi 8 Lite الآن في الأسواق في نسختين: 4 جيجابايت بسعة تخزينية 64 جيجابايت بسعر 4,666 جنيه و 6 جيجابايت بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 5,444 جنيه.

من جهة أخرى، يمتاز الهاتف Mi 8 Pro بمستشعر بصمة مُدمج بشاشة العرض وسيتوافر أيضا بنسخة من التيتانيوم الشفاف بواجهة خلفية تُشبه المرآة بسعر يبدأ من 9,999 جنيه مصري للنسخة 8 جيجابايت بسعة تخزينية 128 جيجابايت.

الكاميرا المنزلية (مي 360°)

تأتي كاميرا الأمان المنزلية (مي 360°) بدقة 1080، وهي كاميرا مراقبة منزلية توفر حماية طوال اليوم على مدار الأسبوع بزاوية 360°تغطي المنزل بأكمله. الكاميرا مزودة بخاصية الرؤية الليلية ومستشعر الحركة الذكي، كما يمكنك متابعة منزلك والتواصل مع من فيه أينما كنت. الكاميرا تلتقط وتسجل الفيديو بدقة 1080، ويمكنك تشغيل التسجيلات أيضا بدقة عالية مهما مر من وقت على التقاطها. ستتوفر كاميرا الأمان المنزلية (مي 360) بسعر يبدأ من 799 جنيهاً.

السوار الرياضي “شاومي باند 3”

يحمل شاومي باند 3 شاشة OLED تعمل باللمس، وتأتي بتحديثات بسيطة مُقارنة بالجيل السابق “شاومي باند 2″، فهو مزود ببطارية تدوم لعشرون يوماً، ومقاومةَ للماء لمسافة خمسون متراً.

التدوينة شاومي تدعم خط منتجاتها في مصر بهواتف Mi 8 الجديدة، وكاميرا Mi 360 المنزلية، والسوار الرياضي Mi Band 3 ظهرت أولاً على عالم التقنية.