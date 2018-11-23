دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: آبل تعود لإنتاج آيفون X نظراً لضعف الطلب على آيفون XS وآيفون XS Max

وفقاً لتقرير من The Wall Street Journal عاودت شركة آبل العمل على إنتاج إصدارها السابق آيفون X وذلك نظراً لكون الطلب على إصدارتها الأخيرة من آيفون XS وآيفون XS MaX أضعف من الكم المتوقع من قبل الشركة، وجاءت الإدعاءات الحالية بناءً على اتفاقية موقعة بين آبل وشركة سامسونج لشراء كمية من شاشات OLED.

ويبدو أن الأمر يرجع إلى عدم وفاء آبل باستيعاب الكمية المتفق عليها من شاشات OLED مع سامسونج للإصدارات الأخيرة من هواتفها فلجأت الشركة لنموذج العام الماضي لحل هذه الإشكالية، حيث عمدت آبل إلى وقف بيع آيفون X مع بداية توفر آيفون XS في السوق، بينما يشير التقرير أيضاً إلى انحفاض ثمن المكونات الرئيسية في آيفون X بالمقارنة مع XS وXS Max نظراً لعمر الجهاز الذي عدت فترة من الزمن على إطلاقه كما طبيعة الهواتف التي تتخطى فترتها الزمنية في السوق.

بالإضافة إلى أن آيفون XR الأرخص ثمناً بين الإصدارات الثلاثة الأخيرة للشركة يواجه هو الآخر تحدي من قبل آيفون 8 الذي يلاقي شعبية في أواسط محبي هواتف الشركة المهتمين بالسعر وموافقته لميزانيتهم الشخصية حيث لا يزال الهاتف متاح في الأسواق حالياً وبسعر أقل من XR.

التدوينة تقرير: آبل تعود لإنتاج آيفون X نظراً لضعف الطلب على آيفون XS وآيفون XS Max ظهرت أولاً على عالم التقنية.