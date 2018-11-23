لمستخدمي أندرويد| مزايا خفية في "خرائط جوجل"

دبي - بواسطة محمد فارس © خرائط جوجل خرائط جوجل

كتب - عاصم الأنصاري:

"خرائط جوجل" واحدة من الخدمات الأكثر استخدامًا، وتحمل الكثير من الميزات الخفية التي لا يعلمها الكثيرون.

البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت 5 ميزات في تطبيق "خرائط جوجل" على نظام "أندرويد"، من الممكن أن تحسن تجربة استخدامك.

1- وضع القيادة

يمكن لـ"خرائط جوجل" مساعدتك على طول الطريق حتى إذا كنت تعرف إلى أين أنت ذاهب، يوضح لك وضع القيادة في التطبيق حركة المرور لمسارك الحالي، والأماكن ذات الأهمية على طول المسار، والوقت المُقدر لوصولك، ولتفعيل وضع القيادة في تطبيق الخرائط اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

- اضغط على رمز القائمة المكون من ثلاثة أسطر في الزاوية العلوية اليسرى ستظهر لك قائمة خيارات.

- اضغط على خيار بدء القيادة.

زإذا كنت ترغب في تفعيل المزيد من المزايا في وضع القيادة اتبع الخطوات التالية:

- افتح إعدادات التطبيق.

- اضغط على الإشعارات.

- تحت قسم التنقل Navigation.

- نشِّط مفتاح التبديل الموجود بجوار إشعارات القيادة Driving notifications، وبذلك سيتيح لك تطبيق الخرائط إطلاعك على الوقت المستغرق للوصول إلى الوجهات المحتملة بمجرد اتصال هاتفك بنظام بلوتوث في السيارة.

2- التحكم في تشغيل الوسائط من داخل التطبيق

تدعم "خرائط جوجل" على نظامي التشغيل "أندرويد" و "آي أو إس" عناصر التحكم في تشغيل الموسيقى لبعض الخدمات الشائعة، مثل "سبوتيفاي" و"أبل ميوزيك" وموسيقى "جوجل بلاي"، ولكن هذه الميزة لا يتم تشغيلها بشكل افتراضي بل تحتاج منك إلى تفعيلها، ويمكنك تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق "خرائط جوجل" على هاتفك، تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار على نظام التشغيل أندرويد حتى تظهر لك الميزات الجديدة.

- افتح الإعدادات.

- اضغط على خيار إعدادات التنقل.

- قم بتفعيل خيار إظهار عناصر التحكم في تشغيل الوسائط، بالضغط عليه.

- اضغط على خيار تطبيق الوسائط الافتراضي الموجود أسفله، واختر البرنامج الذي تختار تشغيله.

3- مشاركة الموقع

تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي والمسار المخطط للرحلة والوقت المقدر للوصول مع أشخاص آخرين، لفترة محددة من الوقت أو حتى يتم إيقاف تشغيل الميزة، عبر مشاركة الرابط من خلال "ماسنجر" أو "واتساب" أو أي تطبيق من تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية موجود على الهاتف، ويمكنك فعل ذلك باتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق "خرائط جوجل" على هاتفك.

- اضغط على رمز القائمة المكون من ثلاثة أسطر في الزاوية العلوية اليسرى ستظهر لك قائمة خيارات.

- اضغط على خيار مشاركة الموقع.

- ثم اضغط على زر ابدأ.

- سيطلب منك تحديد وقت مشاركة موقعك بخيارين أما بتحديد عدد ساعات معينة أو تحديد خيار حتى تقوم بإيقاف تشغيل الميزة.

- ثم تحديد التطبيق الذي ستشارك من خلال رابط موقعك من خلال الضغط على المزيد.

- ستظهر لك قائمة بكل التطبيقات على هاتفك، اختر جهة الاتصال التي تريد مشاركة موقعك معها.

4- إيقاف تغيير الاتجاهات

يمكنك بالفعل إخبار تطبيق الخرائط بالحفاظ على اتجاه ثابت أثناء التنقل من خلال اتباع الخطوات التالية:

- افتح الإعدادات.

- اضغط على خيار إعدادات التنقل.

- مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم عرض الخريطة.

- قم بتنشيط خيار Keep map north up، وبذلك لن تتعرض لذلك الدوران المحير ومحاولة الوصول إلى الموقع على الخريطة.

5- اقتراح أفضل المطاعم

تحاول الخرائط تخمين الأماكن التي ترغب في تناول الطعام فيها استنادًا إلى سلوكك السابق، ولكن يمكنك التحكم فيها ومساعدتها في تحسين اقتراحاتها من خلال الخطوات التالية:

- افتح الإعدادات.

- اضغط على تفضيلات الطعام والشراب.

- اضغط على خيار إضافة Add، ستظهر لك قائمة أنواع الأطعمة اختر ما تفضله.

- اضغط على زر أضف التفضيلات.