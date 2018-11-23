دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق WeChat جاهز لإدارة الفنادق الذكية من حجز الغرف وحتى المغادرة

على مر السنوات السابقة عملت شركة تنست المالكة للتطبيق الأشهر في الصين WeChat على تطوير بنية إدارة الفندق الذكي لتضيف اليوم خاصية التعرف على الوجه لتسهيل العملية برمتها، وفي هذا الصدد فقد تعاقدت الشركة مع مجموعة فنادق InterContinental من أجل فتح فندق ذكي في شينغهاي سيسمح للنزلاء بحجز غرفهم عبر التطبيق وتسجيل دخولهم للفندق دون الحاجة لمساعدة الموظفين، في خطوة أشبه بالتعامل مع الهاتف كبطاقة الدخول التقليدية لكن بصلاحيات أكبر وتعامل أسهل.

وقد جرت العادة في الفنادق الصينية على ضرورة إحضار النزيل لصورة شخصية بالإضافة لبطاقة التعريف الخاصة به حيث يتم مسح وأخد صورة لكل منها قبل أن يتمكن من دخول الغرفة، بينما من خلال تطبيق WeChat ستتعدى التسهيلات مرحلة الحجز وتسجيل الدخول للفندق؛ بل سيتمكن المقيم في الفندق الذكي من طلب خدمة الغرف ويتحكم بدرجة التكييف ويطفأ الأضواء ويغلق الستائر ويقوم بعمليات الدفع وطلب الفطور وكل هذا بخاصية التعرف على الوجه عبر التطبيق.

ولا يمكن تجاهل دور تنست في الفترة الأخيرة في كافة المناحي التجارية حيث اقتحمت مجال المطاعم والتسوق وأقامت العديد من التعاونات مع الشركات الصينية الكبرى، لتبدو خطوتها اليوم نقطة تحول في سوق الخدمات الفندقية ونقلة نوعية يمكن أن نلخصها بتسجيل المغادرة من الفندق عبر التطبيق.

التدوينة تطبيق WeChat جاهز لإدارة الفنادق الذكية من حجز الغرف وحتى المغادرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.