شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب حدود غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أربعة عشر فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة ضمن "مسيرات العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة فى بيان "أصيب 14 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال الجمعة الـ35 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة"، لافتا الى أن من بين المصابين "طفلا أصيب برصاصة فى الصدر شرق مخيم البريج" فى وسط قطاع غزة.

وشارك آلاف الفلسطينيين فى هذه الاحتجاجات وكانوا على بعد مئة متر على الأقل من السياج الحدودي، لكن عددا قليلا من الفتية والشبان تجاوزا هذه المسافة ووصلوا الى مناطق قريبة من السياج.

وفى بيان قال فوزى برهوم الناطق باسم حماس إن "شعبنا قدم نموذجا عمليا فى الثبات والصمود والإصرار على تحقيق أهدافه فى الحرية وكسر الحصار مهما بلغت التضحيات".