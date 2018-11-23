شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا ستتابع جهود مصر فى المصالحة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الدعوة للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، للاجتماع فى موسكو، لبحث القضية الفلسطينية دون أى شروط مسبقة، مشيرا إلى أن روسيا ستتابع الجهود المصرية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال لافروف -خلال جلسة خاصة اليوم الجمعة بمنتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع فى روما- "روسيا ستتابع جهود مصر فى التوفيق بين الفلسطينيين ونحن بحاجة إلى إعادة الحوار بين إسرائيل وفلسطين".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف لافروف "نعيد التأكيد على دعوتنا للفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع فى موسكو من دون أى شروط مسبقة".