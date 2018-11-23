الهلال يحتفل بكأس الممتاز ويفوز على السلاطين بهدف جيوفاني

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

حقق الهلال فوزا غاليا في إفتتاح بطولة الممتاز في النسخة 24 التي يدافع عن لقبها وذلك بفوز على السلاطين بهدف ويدين الفضل فيه للاعب جيوفاني في الدقيقة 13 م الشوط الثاني وسبق اللقاء احتفال الهلال بفوز ببطولة النخبة لبطولة الممتاز في نسختها الــــ(23)

انطلق اللقاء بطلعة هلالية ابعدها دفاع السلاطين الي جانبية ..قاد منتصر طلعة لاصحاب الضيافة لكن دفاع الهلال كان في الوعد ويقطعها الي وسط اللعب ..اطلق اللاعب ديارا تسديدة قوية علت بعيدة عن الشباك .. قاد اللاعب فضل هجمة خطيرة للسلاطين لكنها كانت في ايدي يونس .. عاد الهلال الي السيطرة على وسط اللعب وقاد له جيوفاني هجمة خطيرة ابعدها الدفاع الي وسط اللعب تجد فضل الذي قاد بها طلعة لكنها افتقدت الدقة .. ارسل محمود امبدة قوسية قابلها الضي كاد ان يسكنها الشباك لكنها تبعد بـــ(بوصات) عن الشباك .. حاول اصحاب الضيافة ايقاف لاعبي الهلال ولكنهم بسبب اللعب اللا مركزي للاعبي الهلال .. عاد امبدة وجهز كرة على طبق من ذهب للضي لكن فشل في ايداعها الشباك في الدقيقة 16 .. في ذات الدقيقة حصل اللاعب جيوفاني على ثابتة نفذها الهلال افتقدت الدقة ..حاول اللاعب شيبوب افتتاح التسجيل للهلال لكن دفاع السلاطين ابدى صلابة وابعد تسديدته على جانبية .. لجأ السلاطين الي الاسلواب الطويل للحد من خطورة الهلال .. قاد اللاعب فضل التوم طلعة هجومية وجهزها لسيف الدمازين وهو في وجه يونس الطيب لكنه لعبها ضعيفة ..

في الجزء الاخير للحصة الاولى نشطت العاب الهلال وكاد اللاعب الشعلة ان يفتتح التسجيل للهلال لكنه فشل في ايداعها الشباك لينتهي الشوط الاول بدون اهاداف .

الشوط الثاني انطلق بقوة خاصة من جانب الهلال ..قاد اللاعب فضل التوم هجمة للسلاطين ابطلها عمار الدمازين ويحتسب قاضي الجولة مخالفة للسلاطين ..عاد الهلال وقاد له اللاعب ديارا طلعة من وسط اللعب

هدف منقوض

نقض الحكم هدفا ناله اللاعب نزار بحجة التسلل .. وفي الدقيقة السابعة قاد الهلال طلعة لكن الضي كان بطيئا ويبعد الدفاع كرته الي جانبية .. حاول منتصر قيادة هجمة للسلاطين لكن دفاع الهلال كان في الوعد وابعد هجمته الي وسط اللعب .

هدف هلالي لجيوفاني

افتتح اللاعب جيوفاني التسجيل في اللقاء في الدقيقة 13 من الشوط الثاني .. وحاول الهلال اضافة هدف ثاني لكن قاضي الجولة اوقف لعبة نزار بحجة التسلل .. إنطلق اللاعب فضل بطلعة جديدة وكاد ان يعدل النتيجة لكن الدفاع ابعد طلعته الهجومية.. حاول السلاطين تعديل النتيجة باللعب الطويل لكن دون جدوى .. حصل السلاطين على طلعة لكن اللاعب منتصر لعبها بغرابة وسط دهشة العشاق .. كاد اللاعب عمار ان يسجل هدفا عكسيا لكن يونس الطيب لحق بها .. نشطت العاب السلاطين وكاد اللاعب حامد ان يعدل النتيجة لكن اروشا حولها الي زاوية كاد عماد ان يعدل النتيجة لكن رأسيته تلعو بعيدا عن الشباك .. سحب التونسي اللاعب الضي وحل بدلا عنه اللاعب بشه لتنشيط الوسط .. اطلق اللاعب منتصر تسديدة لكنها كانت بعيدة عن الشباك .. حل اللاعب بوي بديلا لعمار الذي تلقي اصابة في العضلة الخلفية ..حاول بشه اضافة هدف ثاني وسدد في الشباك لكن تبتعد هدفا ضائعا للهلال .. دفع التونسي باللاعب صهيب الثعلب بديلا لشيبوب لقتل الوقت والحفاظ على الهدف الذي ناله جيوفاني .. حاول السلاطين النيل من الهلال لكنه فشل .. حصل السلاطين على مخالفة نفذها منتصر لكن دفاع الهلال ابعدها الي جانبية وفي الدقيقة 93 كادت السلاطين ان تعدل النتيجة لكنها فشلت ليفوز الهلال بهدف جيوفاني في افتتاح بطولة الممتاز