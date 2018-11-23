مركز راشد دياب للفنون يحتضن منتدى “التقليد والحداثة” ومعرض “فن الحرق”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يقيم مركز راشد دياب للفنون برعاية شركة سكر كنانة المحدودة منتدى الشخصية السودانية بعنوان” التقليد والحداثة” يتحدث فيه د. عمر الأمين، ومحمد صالح، ويعقب عليه محمد جيلانى، بمشاركة الفنان مجذوب اونسة، وذلك في السابعة من مساء الأحد (25 نوفمبر 2018م).

وفي إطار المنتدى برعاية بنك الخرطوم يقام معرض الحرق على الخشب للفنان التشكيلى لطفى عبدالفتاح بعنوان ” من الحرق”.