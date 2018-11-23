قرار بإلغاء حظر استيراد “19” سلعة من الخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألغت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، قراراً سابق، قضى بحظر استيراد 19 سلعة منذ العام الماضي.

وقرر القرار الممهور باسم وزير الصناعة التجارة موسى كرامة، والذي تحصل (باج نيوز) على نسخةٍ منه، السماح للسلع بـ”القائمة السلبية” بدخول البلاد على أن تُطبق عليها حزمة من السياسات والإجراءات.

وشملت السلع (منتجات اللحوم، الحيوانات الحية، منتجات الألبان، العصائر بجميع أنواعها، الأسماك، الفواكه والثمار، الخضروات، محضرات الكاكاو، المعكرونة والشعيرية، الزيوت النباتية، الزهور الصناعية، مصوغات ضفر، لعب وأصناف التسلية، طيور الزينة، أزهار وأغصان، المظلات، المنظفات ومراتب الأسفنج).

وطالب القرار الذي صدر بتاريخ- 18 نوفمبر – بنك السودان المركزي وهيئة الجمارك والهئية السودانية للمواصفات والمقاييس، بوضع القرار موضع التنفيذ.

وفرضت العام الماضي وزارة التجارة حظراً مؤقتاً على تسعة عشر سلعة تحت اسم “القائمة السلبية” لترشيد إنفاق النقد الأجنبي.

ويعاني السودان من شح في موارد النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 وفقدان ثلاث أرباع موارده النفطية التي تمثل أكثر من 80% من موارد النقد الأجنبي.