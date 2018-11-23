الجيش السوري يرد بالصواريخ على اعتداء من المنطقة "منزوعة السلاح"

ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن وحدة من الجيش السوري ردت على هجوم نفذته مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "حراس الدين" الموالي لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي من المنطقة منزوعة السلاح بالقذائف على مدينة صوران شمال حماة.

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وأكدت أن الهجوم الذي يعتبر خرقا لاتفاق سوتشي أدى إلى أضرار مادية فقط ولم تذكر وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

وتعاملت وحدات الجيش أمس مع محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية تحمي المدنيين في محيط بلدات لحايا ومعركبة والجبين والمغير ومعسكر بريديج بريف حماة الشمالي بالوسائط النارية المناسبة وأجبرت الإرهابيين على الفرار بعد إيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.

كما استهدف تنظيم "القاعدة" موقعا للجيش السوري في ريف حماة الشمالي بصاروخ "تاو" أمريكي الصنع، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود سوريين.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني، قوله: "إن تنظيم "حراس الدين" التابع لقيادة تنظيم القاعدة في أفغانستان، قصف من مواقعه بمحيط نقطة المراقبة التركية بمدينة مورك، موقعا للجيش السوري في منطقة تل بزام بمحيط مدينة صوران، ما أدى إلى إصابة 4 جنود سوريين بحصيلة أولية".

وفي السياق، قال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب: "إن الجيش السوري استهدف بسلاح المدفعية صباح اليوم تعزيزات عسكرية لتنظيم أجناد القوقاز على المحور الغربي لبلدة أبو الظهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى تدمير عدة آليات ومدرعات ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين".

ويتكون تنظيم "حراس الدين" من مقاتلين متشددين كانوا ينتمون لتنظيم "جبهة النصرة" (القاعدة في بلاد الشام)، والذين أعلنوا إنشاء تنظيمهم الخاص تحت اسم "حراس الدين" محافظين على ولائهم لزعيم تنظيم "قاعدة الجهاد" في أفغانستان أيمن الظواهري، عام 2016.