الكهرباء تؤكد: الغرامة وسحب الترخيص للمراكز التجارية التي تستخدم مولدات الديزل

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنها بصدد تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق الأسواق والمراكز التجارية التي تستخدم مولدات الديزل لإنتاج الكهرباء على نحو غير نظامي، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.

وأوضحت الهيئة أنها شكلت لجنة لمراقبة المراكز التجارية، تضم أعضاء من الهيئة ومن وزارة الطاقة والصناعة والدفاع المدني، لافتةً إلى أن اللجنة ستقف على مدى نظامية استخدام هذه الأسواق للمولدات.

وأضافت أنه سيتم فرض غرامات على الأسواق التجارية التي يثبت استخدامها المولدات بطريقة غير نظامية تصل إلى 10 ملايين ريال، أو إيقاف النشاط، أو إلغاء الرخصة أو تعليقها لمن لديه رخصة.

وقالت الهيئة إن النظام يسمح للمراكز التجارية القائمة في المواقع التي لم تصلها شبكة الكهرباء باستخدام وحدات توليد متنقلة، وذلك لحين إيصال الكهرباء إليها.