بسبب #السيول.. انهيار في السد الاحترازي الترابي لسد #وادي_الليث

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسبب سيل وادي الليث، عصر اليوم الجمعة، في انهيار جزء من السد الاحترازي الترابي وهو ما يسمى بسد “وادي الليث” شرق المحافظة، وذلك بسبب قوة اندفاع المياه وعدم تحمل السد الاحترازي لكميات المياه المتدفقة.
وأكدت مصادر، أن السيول تجري في مجراها الطبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق، ولله الحمد.
من جهة أخرى قامت بلدية الليث بوضع عقوم ترابية على مدخل المحافظة، وذلك كحواجز احترازية لمنع السيول المنقولة من وادي الليث من الدخول إلى داخل المحافظة.
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