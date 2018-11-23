شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. ولي العهد يزور تونس في إطار جولته العربية والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

انقطاع التيار الكهربائي عن مكة وجدة بسبب الأمطار

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية "911"، عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الجهات المختصة تباشر الحالة.

"الطيران المدني" تكشف حقيقة استئناف الرحلات بـ"مطار نجران"

نفت الھیئة العامة للطیران المدني، الأنباء المتداولة، بشأن استئناف الرحلات من وإلى مطار نجران.

وقالت الهيئة : "إن العمل جار على إنشاء مطار مؤقت شمال منطقة نجران، مؤكدة أنها لم تصدر أي قرار بشأن استئناف تشغیل الرحلات الجویة من وإلى المطار الحالي".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أخبار عن قرب تشغیل مطار نجران القدیم خلال أیام.

محمد بن سلمان يزور تونس في إطار جولته العربية

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور تونس نهاية الشهر، بدعوة من رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي.

وكالة الأنباء التونسية نقلت في هذا السياق عن المتحدث باسم رئيس الجمهورية التونسي سعيدة قراش، تأكيدها أن ولي العهد السعودي سيزور تونس يوم 27 نوفمبر.

وأضافت قراش، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تونس، تأتي في إطار جولة خارجية يقوم بها الأمير محمد بن سلمان قبل التوجه إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وتابعت المتحدثة باسم رئيس الجمهورية التونسي، أن جولة ولي العهد السعودي العربية تشمل 10 دول من بينها تونس قبل التحول إلى الأرجنتين.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ اليوم جولته الخارجية العربية، التي تنطلق من مصر، وتشمل عددا من الدول من بينها الأردن والإمارات العربية المتحدة.

361 وظيفة شاغرة في 13 شركة بالقطاع الخاص في الرياض

طرحت غرفة الرياض، عددا من الفرص التوظيفية للجنسين في عدد من التخصصات لدى 13 شركة تعمل بالقطاع الخاص، بينما فتحت باب التقديم للوظائف، الذي يبلغ عددها 361 وظيفة، بداية من يوم الأحد المقبل.

وأكدت الغرفة، أن التقديم لتلك الوظائف يستمر على مدار 5 أيام، داعية الراغبين في التقدم للوظائف الدخول على الرابط التالي لمزيد من التفاصيل: هنا

وتشمل الوظائف المتاحة المسميات التالية:

– حارس أمن، إداري، مراسل، مدخل بيانات، مهندس معماري، فني نجارة، فني دهات، فني حدادة، فني أمن وسلامة، عامل، كاشير، مقدم خدمة، أخصائي علاقات عامة وشبكات تواصل اجتماعية، مدير إدارة المعلومات الصحية، مشرف إدارة المعلومات الصحية، موظف ترميز طبي، فني/ أخصائي تخدير، فني أجهزة طبية، أخصائي مبيعات تقنية المعلومات والاتصالات، مهندس بيئي، موظف دعم فني، محصل ديون، أخصائي مبيعات، موظفة خدمة عملاء- مركز الاتصال، سيدة أمن خاص، موظفة مكاتب أمامية- خدمة عملاء، سكرتيرة تنفيذية، مساعدة طاه، بائعة، كاشيرة، مصممة جرافيكس، موظفة خدمة عملاء، محاسبة زبائن، مصففة خضار، منسقة ورود، موظفة قسم الأجبان، أخصائية أشعة موجات فوق صوتية، ممرضة.