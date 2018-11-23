شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «تعليم الرياض» بشأن اعتداء والدة طالب على معلم والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي، أن الإدارة باشرت حادث اعتداء والدة أحد الطلاب على معلم في إحدى المدارس الأهلية لفظيًّا وجسديًّا.

وأوضح الغامدي، أن لجنة عاجلة حضرت إلى المدرسة، وأخذت الإفادات اللازمة، واتّضح -من خلال النتائج الأولية- قيام ولية الأمر بالاعتداء والتلفظ على بعض منسوبي المدرسة.

وأضاف، أن ذلك يأتي من منطلق حرص الإدارة على حماية المؤسسة التعليمية وجميع منسوبيها، ما يؤثر على أدائها لرسالتها التربوية والتعليمية وأهمية احترام هذه المؤسسة التعليمية ومساندتها في رسالها السامية.

وتابع، أن إدارة التعليم بمنطقة الرياض تؤكد رفضها التامّ لتعريض البيئة التعليمية ومنسوبيها لأية إساءة أو تصرف يحيد بها عن أداء الرسالة المنوطة بها، وأنها ماضية بكل حزم في اتّخاذ كل الإجراءات النظامية لحفظ الحقوق لأصحابها ومحاسبة المتسبب، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وكل ما من شأنه حماية المؤسسة التعليمية ومنسوبيها، وتسهم في أداء المعلمين والطلاب لدورهم في بيئة تعليمية آمنة.