مقتل 48 حوثيا في معارك صعدة وإسقاط طائرة للانقلابيين شرقي صنعاء

تمكنت قوات الجيش اليمني، الخميس، من إسقاط طائرة حوثية تجسسية شرقي العاصمة صنعاء، فيما قتل 48 حوثيا بمواجهات عسكرية وغارات للتحالف العربي.

وذكر بيان مقتضب للمركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيّرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.



في غضون ذلك، لقي نحو 48 عنصرا من مليشيا الحوثي مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وغارات لتحالف دعم الشرعية، شمالي محافظة صعدة.







ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش استدرجت مجاميع من عناصر المليشيا، كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش بالخطوط الأمامية لمديرية باقم شمالي البلاد.



وأضاف أنها باغتت عناصر المليشيا وكبدتها 28 عنصرا، بينهم قيادي حوثي يدعى "أبوغلاب الوشلي"، فيما جرح آخران ولاذ البقية بالفرار.



كما أسفرت غارات للتحالف العربي عن مقتل 20 من عناصر المليشيا، استهدفت أحد كهوف المليشيا قرب مركز مديرية باقم.



وتأتي الخسائر الحوثية في صعدة عقب غارة جوية دقيقة للتحالف، أطاحت بالقيادي الحوثي الأمني البارز المدعو "ضيف محمد يحيى شريف" في وادي “آل بو جبارة” في جبهة كتاف، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

