شركة متخصصة في تتبع ناقلات النفط: صادرات إيران انخفضت بشدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفاض صادرات إيران النفطية بمئات الآلاف من البراميل يوميا

قالت شركة بترو-لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، الخميس، إن صادرات إيران النفطية انخفضت بمئات الآلاف من البراميل يوميا في الشهر الجاري، ما يشير إلى أن العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها على طهران في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني أبعدت كثيرا من المشترين.

وأضافت الشركة، التي مقرها جنيف وترصد إمدادات النفط من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من كبار المصدرين، أن الشحنات هبطت بشدة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتظار العملاء في وضوح الصورة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستصدر أي إعفاءات من العقوبات.





وقال دانييل جربر، الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز "انخفضت صادرات الخام الإيرانية في نوفمبر بمئات الآلاف من البراميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر".

وأضاف قائلا "الأحجام المنخفضة التي شهدناها في مطلع نوفمبر ترجع لعزوف المشترين عن تحديد مواعيد شحنات ترقبا لتوضيح بشأن الإعفاء من العقوبات".

ولم تقدم بترو-لوجيستكس رقما دقيقا لصادرات نوفمبر/تشرين الثاني لكنها سلمت بأن الشحنات أصبحت أكثر غموضا منذ بدء سريان العقوبات في الشهر الجاري.

غير أن هبوطا بواقع مئات الآلاف من البراميل يوميا يخفض صادرات الخام الإيرانية في الشهر الجاري إلى ما يقترب من مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات القطاع لصادرات أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت شركة كبلر للبيانات أن إيران صدرت 1.85 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، بينما قالت شركة أخرى تراقب الشحنات الإيرانية إنها صدرت 1.5 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الشحنات بشدة من 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل/نيسان قبل أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية ويعيد فرض عقوبات على طهران.