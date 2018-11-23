شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مهام اللجنة الوطنية للتغذية بعد موافقة «الوزراء» على إنشائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-الرياض

ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية للتغذية.

وقضى القرار أن تكون اللجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة؛ لبناء مجتمع صحي.

وتتمثل مهام اللجنة في تقويم حالة التغذية للمجتمع السعودي، ووضع الأولويات للتدخل بتعديل أو إحداث سياسات التغذية، وتحديد القيم المرجعية لعناصر التغذية وتحديثها بشكل دوري، وتقويم محتوى الأغذية من العناصر الغذائية.

كما تختص اللجنة بتقديم التوصيات والآراء العلمية ذات الصلة بالتغذية للجهات ذات العلاقة، وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتغذية، وإنشاء قاعدة بيانات علمية بحثية وطنية في هذا المجال، ليستفيد منها متخذو القرار في الجهات ذات العلاقة والباحثون.

وتضمن قرار مجلس الوزراء أن تُشكَّل اللجنة من ممثلَيْن من وزارة الصحة وممثلَيْن من الجامعات السعودية، وممثلَيْن من القطاع الخاص، وثلاثة من الاستشاريين في مجال التغذية، وممثل من كلٍ من (البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، والمجلس الصحي السعودي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إصدار القواعد المنظمة لعمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ توصياتها.