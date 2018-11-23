شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة.. معلمة تبتكر صرافًا آليًا داخل المدرسة لتكافئ طالباتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بهدف رسم البسمة على وجوه الطالبات، وكسر الروتين والرهبة، ابتكرت المعلمة نوال الشعيبي، من ابتدائية تحفيظ القرآن بمركز المريديسة ببريدة، صرّافاً آلياً داخل المدرسة.

وقالت المعلمة الشعيبي، إنه منذ أكثر من ثلاث سنوات يلفت انتباهي رؤية الصغار عند الصرافات الآلية في الأسواق، وكيف يتفاعلون مع والديهم في صرف النقود، فنشأت لدي فكرة وددت تطبيقها لطالباتي في المدرسة أثناء التكريم في نهاية العام عند توزيع الشهادات.

وأوضحت: بدأ مسلسل البحث عن صراف آلي أستخدمه مع الطالبات، وتنقلت بين المحلات، ولكن كل محاولاتي بالبحث باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه -في نهاية الأمر- توجهت إلى محل خطاط، وطلبت منه تطبيق صراف آلي لطالبات، يكون خفيف الوزن وسهل الاستخدام ويناسب الطالبات الصغيرات، بالإضافة لتوفر مكان خاص لطالبة تضع فيه البطاقة وتصرف النقود.

وأردفت: خرج العمل كما خططت له وفكرت له، وطبعت بطاقات الصراف على ورق مع الجهتين، وغلفته حراريًّا، واستخدمت الصراف الآلي في نهاية العام الماضي، وكانت مفاجأة للجميع، بين انبهار وإعجاب، واستخدمتها هذه السنة بعد نهاية الفترة الأولى مع جميع الطالبات، واختلفت قيمة المبلغ بحسب اختلاف المستوى الدراسي.

من جهتها، رحّبت قائدة المدرسة والمعلمات بالفكرة؛ لما لمسنه من فرحة وحماس لدى الطالبات اللائي تقدمن بالشكر والتقدير لمعلمتهن على شعورها النبيل الذي نزع منهن رهبة الدراسة، وحفزهن لبذل مزيد من الجهد.