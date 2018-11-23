ترامب: السعودية قامت بدور جيد في خفض أسعار النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، نريد أسعارا منخفضة للنفط والسعودية قامت فعلا بدور جيد في ذلك الصدد.



تأتي إشادة الرئيس الأمريكي بجهود السعودية في الحفاظ على استقرار سوق النفط بعد يوم واحد فقط من دعوته للرياض إلى للمساعدة في دفع أسعار النفط للانخفاض.

كما جاء تصريح ترامب بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، الخميس، على هامش تدشين مشروع "وعد الشمال" التعديني شمال المملكة، حيث قال الفالح إنه يتوقع طلبا ضعيفا على النفط في يناير/كانون الثاني، وإن بلاده سترد وفقا لذلك لتهدئة القلق في الأسواق العالمية.

أضاف الفالح في تعليقات للصحفيين أن إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى من مستويات أكتوبر/تشرين الأول، وأنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة في المعروض.

وشدد الفالح قائلا: لن نترك السوق يسيطر عليها القلق، وإنتاج النفط السعودي في نوفمبر أعلى من مستوى أكتوبر.

وكان وزير الطاقة السعودي أعلن في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، على هامش كلمة له في مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول "أديبك 2018"، أن "سوق النفط العالمية في حاجة إلى أن تقوم "أوبك" بخفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في 2019".

وبشأن وضعية سوق النفط الحالية أشار إلى أن سوق الخام تشهد تخمة في المعروض، مؤكدا أن "الاجتماع المقبل سيكون مهما لإقرار ذلك".

ويستضيف مقر أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، في الخامس من الشهر المقبل، اجتماعا للمنظمة وصف بالمهم، لبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمه.