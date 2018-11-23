"العين الإخبارية" تكشف حقيقة اختطاف مصريين في طبرق الليبية

نفى مدير مكتب جهاز مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في مدينة طبرق الليبية النقيب محمد زقلط اختطاف مجموعة من العمال المصريين في المدينة.



وقال زقلط، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، الخميس، إن التحريات التي قامت بها السلطات الليبية بينت أن العمال المصريين كانوا موجودين في منزل ليبي ويمارسون أعمالهم المعتادة، موضحا أن فريق التحريات تفاوض مع الليبي بشأن تسليم المجموعة بشكل سلمي، ونجح التفاوض، وتم نقلهم إلى مكتب مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة.





وأوضح مدير مكتب مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة أن مقاولا مصريا قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من الليبيين في مبالغ مالية تقدر بـ80 ألف دينار ليبي وهرب إلى مصر، مؤكدا أن مجموعة العمال ذهبوا إلى بعض المواطنين المنصوب عليهم، للخروج من القضية وإيضاح الصورة لهم.



وفي السياق ذاته، قال أحمد قمر أحد المواطنين المصريين، إنه بعد التحفظ عليهم بجهاز مكافحة الإرهاب تم التحقيق معهم حول المقاول وكيفية إدارة عمله معهم، وكيف قام بالنصب على الليبيين.

بينما أكد مصدر مصري، في تصريحات خاصة، أن السلطات المصرية تمكنت من القبض على المقاول المصري الذي نصب على عدد من المواطنين الليبيين.