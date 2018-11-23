الان تتابع مي الغيطي .. الأميرة المحاربة في وجه سرطان الثدي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

نالت الفنانة مي الغيطي تعليقات سلبية بسبب ظهورها بفستان مكشوف خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الاربعين ؛ لتفجر بعدها مفاجأة من العيار الثقيل.

هجوم على مي الغيطي بسبب فستانها

وجاءت تعليقات سلبية عدة على فستان مي الغيطي الذي ظهر على شكل V مفتوح الرقبة لإظهار جزء من جسدها ، كشفت عنه مي بعد ذلك أنه جرح بسبب عملية استئصال ورم الثدي.

مي الغيطي تفجر مفاجئة عن مرضها بسرطان الثدي

وصرحت مي الغيطي ، بأنها كانت قد قامت باستئصال ورما خبيثا من ثديها مما أدى إلى ظهور الفستان بهذا الشكل ، وعلّقت مي الغيطي على صورتها التي نشرتها في إنستغرام .

وقالت مي الغيطي على صورتها : “كنت دائما أريد أن أرتدى فستانا على شكل “V” مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى” .

وأضافت الغيطي : “أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان تحديداً لأنه جعلنى أبدو كالأميرة المحاربة ، ولذلك لا يهمني ما يقوله الناس ولا أتباهى ، كنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بى لأنى فخورة به”.

جمهور مي الغيطي يتعاطف معها

وتعاطف جمهور الفنانة مي الغيطي معها بعد توضيحها اجراء عملية جراحة واسئصال ورم خبيث في الثدي ، متمنين لها الشفاء ودوام الصحة.

يذكر أن الفنانة مي الغيطي هي ابنة الكاتب محمد الغيطي ، ولدت في القاهرة عام 1998 ميلادياً ، وشاركت في العديد من المسلسلات مثل: بنت الزمن ده 2008 ، القاصرات 2013 ، طايع ، الذي عرض في رمضان الماضي ، كما شاركت في فيلم كابتن هيما 2008.