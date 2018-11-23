انت الان تتابع تفاصيل خبر أبوظبي ترضخ للندن وتبحث عن "تسوية ودية" لإطلاق مواطنها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - أذعنت دولة الإمارات لضغوطات المملكة المتحدة، بعد إصدارها حكماً بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدغز، بتهمة "التجسس"، من خلال تلميحها إلى قرب إطلاق سراحه من خلال "تسوية ودية".

وأكد السفير الإماراتي في لندن سليمان حامد المزروعي في تصريح له، اليوم الجمعة، أن عائلة هيدغز تقدمت بطلب "للرأفة به"، والحكومة الإماراتية "تدرس الطلب".

وقال المزروعي: "الحكومة لا تملي الأحكام على المحاكم، ولكن نظراً لقوة العلاقات مع بريطانيا نأمل في التوصل إلى تسوية ودية في قضية هيدغز".

ومنذ اللحظات الأولى للنطق بالحكم ضد هيدغز ، تعالت أصوات في بريطانيا لمقاطعة الإمارات على كل الأصعدة، خاصةً العلاقات الدبلوماسية، وحركة السياح.

وبعد الحكم عبّرت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، عن خيبة أمل بلادها إزاء الحكم، وقالت: "نشعر بخيبة أمل شديدة وقلق، ونناقش الأمر مع السلطات الإماراتية على أعلى مستوى".

وأوضحت ماي خلال كلمة لها أمام البرلمان البريطاني، الأربعاء، أن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت طلب مقابلة نظيره الإماراتي لبحث القضية.

وقال هانت: إن "تعامل السلطات الإماراتية مع القضية ستكون له تداعيات على العلاقات بين البلدين. ونحثهم على إعادة النظر في القضية".

والأربعاء الماضي، قضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على الباحث البريطاني هيدغز (31 عاماً)؛ بعد إدانته بـ"التجسس وتزويد جهات خارجية بمعلومات أمنية واستخباراتية حساسة".

وحكمت بـ"إبعاده بعد تنفيذ الحكم، وتحميله كافة نفقات القضية، ومصادرة كافة المضبوطات؛ من أجهزة وأدوات وبحوث ودراسات".

واستنكرت زوجة هيدغز دانييلا تيجادا، في تصريح لوكالة "رويترز"، عدم حصول زوجها على محاكمة عادلة في الإمارات، حيث استمرت المحاكمة أقل من خمس دقائق.

واحتجزت الإمارات هيدغز، وهو طالب دكتوراه في جامعة "درم" البريطانية، في 5 مايو الماضي؛ بتهمة "التجسس" في أثناء زيارة أجراها إلى البلاد لإجراء عينة بحثية حول تأثيرات "الربيع العربي".