انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل ناشطَيْن إعلامييْن في إدلب السورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - قتل ناشطان إعلاميان سوريان، اليوم الجمعة، برصاص مجهولين في محافظة إدلب شمالي سوريا، حسب ما أعلنت مصادر في المعارضة المسلحة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر قولها: "إن ملثمين يستقلون سيارة أطلقوا النار على الناشطين الإعلاميين رائد الفارس، وحمود الجنيد، في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي"، مشيرة إلى أنهم لاذوا بالفرار ولم تتضح هويتهم.

و"الفارس" أحد النشطاء المعروفين في الثورة من خلال دوره في المظاهرات المعارضة لنظام الأسد، وهو أحد خطاطي اللوحات والرسومات المعبرة في المظاهرات، والتي اشتهرت بها مدينته كفرنبل منذ بدء الثورة في مارس 2011.

كما عمل رائد في عدد من وسائل الإعلام، إلى جانب كونه مدير مكتب "كفرنبل" الإعلامي التابع للمعارضة السورية المسلحة لسنوات عدّة.