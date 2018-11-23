انت الان تتابع تفاصيل خبر وسط دعوات للمقاطعة.. انتخابات البحرين تدخل مرحلة الصمت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 23 نوفنبر 2018 04:38 مساءً - أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات في البحرين، الجمعة، عن دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انطلاق الانتخابات البلدية والنيابية المقررة غداً السبت، وسط دعوات من المعارضة لمقاطعة الاقتراع.

وقالت اللجنة في بيان: إنه "يجب أن تتوقف خلال فترة الصمت الانتخابي جميع أعمال الدعاية في جميع أنحاء المملكة".

وتدخل البحرين الصمت الانتخابي وسط دعوات للمقاطعة لا سيما من جانب جمعية "الوفاق" المعارضة المنحلة.

كما دعا تياران مناوئان للنظام البحريني؛ وهما "تيّار الوفاء الإسلامي" و"حركة الحريّات والديمقراطية (حق)"، إلى "مقاطعة وعصيان شعبي للانتخابات الصورية".

ويدلي 365 ألف ناخب بأصواتهم لاختيار 40 نائباً، من بين 293 مرشحاً، من بينهم 41 سيدة، في 40 دائرة انتخابية، فضلاً عن اختيار أعضاء 30 مجلساً بلدياً من بين 160 مرشحاً.

من جهتها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش": إن "الانتخابات تجرى وسط أجواء قمعية لن تفضي إلى انتخابات حرة".

ويرى مراقبون أن البحرين أصبحت تابعة بشكل مطلق للسعودية، خاصة بعد أن استعانت المنامة بالرياض لـقمع الاحتجاجات التي طالبت بإقامة ملكية دستورية في البلد.

وبحسب موقع "بي بي سي" البريطاني، فإن برلمانيين بريطانيين يرون أن الانتخابات لن تكون حرة في ظل دعوة "جمعية الوفاق" البحرينية لمقاطعة الانتخابات، وفي ظل إسقاط الحكومة الجنسية البحرينية عن بعض معارضيها البارزين مثل الشيخ عيسى قاسم.

ويقول أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "إن وضـع حقوق الإنسان في أسوا مراحله الآن، وإن الانتخابات الصورية تأتي في أجواء من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وسحق كافة أشكال المعارضة والمراقبة".