دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تدرس إطلاق جهاز شبيه بـ Chromecast لبث خدماتها المتلفزة على نطاق أوسع

في سياق عمل شركة آبل لإطلاق خدماتها المتلفزة بمحتويات مرئية خاصة بها والتي كان أخرها تعاقدها مع شركة A24 للانتاج التلفزيوني والسينمائي؛ تحدث تقرير لموقع The Information أن الشركة تتدارس إطلاق جهاز رخيص الثمن على شاكلة أمازون Fire TV Stick وجهاز قوقل Chromecast ليتم إرفاقه بأجهزة التلفاز المختلفة من أجل الوصول لشريحة واسعة من المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وتأتي الخطوة الحالية من آبل في خضم سعيها لزيادة حصتها في سوق بث الخدمات المرئية والتي تستحوذ فيه فقط على نسبة 15% بينما تملك كل من قوقل وأمازن وRoku الحصة الأكبر بحوالي 50% وفقا لدراسة من موقع Parks Associates، وبالتالي من أجل الوصول لهدفها يبدو أن الحل المثالي هو العمل على وصلة أو جهاز مرفق لتدعيم خدماتها بسعر منخفض، بالإضافة أن آبل تعمل أيضاً على توفير تطبيق بث لعروضاتها الخاصة عبر أجهزة التلفاز الذكية وفقاً لبعض التقارير.

والجدير بالذكر أن آبل قامت باستثمار أكثر من 1$ مليار في وقت سابق من أجل إنتاج محتوى خاص حيث شملت تعاقداتها عرض خاص لمقدمة البرامج الشهيرة صاحبة الشعبية الكبيرة أوبرا وينفري، لذا يبدو أن توفر مثل هذا الجهاز مع بداية الشركة ببث خدماتها سيكون له أثر كبير في اتساع رقعة المشاهدة ورفع اسهمها في سوق خدمات البث خارج أجهزة الشركة كالآيفون والآيباد وتلفازها الخاص التي بالطبع ستتوفر عليها الخدمة.

التدوينة آبل تدرس إطلاق جهاز شبيه بـ Chromecast لبث خدماتها المتلفزة على نطاق أوسع ظهرت أولاً على عالم التقنية.