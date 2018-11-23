"جالكسي M".. أول هاتف من "سامسونج" يتضمن النتوء لأول مرة

دبي - بواسطة محمد فارس © جالكسي M جالكسي M

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة سامسونج تعتزم الاعلان عن سلسلة هواتف جديدة ستحمل إسم "جالكسي M"، لتكون بديلة عن سلسلة "J".

ووفق ما ذكر موقع "phonearena"، ستظهر هذه السلسلة النتوء لأول مرة في هواتف جالكسي، حيث ستحمل شاشة Infinity-U التي أعلنت عنها "سامسونج" قبل أسبوع في مؤتمر المطورين الماضي.

ووفقًا للتقارير، هاتف "جالكسي M" سيعمل بنظام "أندرويد 8.1"، وسيأتي بشاشة بدقة FHD، وسيعمل بمعالج Exynos 7885، وبذاكرة وصول عشوائي "3 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "32 جيجابايت".

كما يتضمن كاميرا رئيسية بدقة "13 ميجابكسل"، وكاميرا للسيلفي بدقة "8 ميجابكسل".