"إرسال التحذيرات للمحافظين".. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

دبي - بواسطة محمد فارس © أمطار غزيرة تضرب القاهرة أمطار غزيرة تضرب القاهرة

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن انحصار موجة الأمطار التي ضربت المحافظات، على السواحل الشمالية يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ تحسن الأحوال الجوية يوم الإثنين المقبل.

وشهدت بعض المحافظات خاصة القاهرة الكبرى في الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقوط أمطار غزيرة.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى الأحد المقبل، بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

ولفت إلى أنه تم إرسال كافة التحذيرات بخصوص موجة الأمطار إلى كافة المحافظين؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفًا: "كل المحافظين اتخذوا كافة الاستعدادات اللازمة، ولا توجد أزمات حالية سببتها هذه الأمطار بأي محافظة".