شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو "للحفاظ على السلام" فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الجمعة في مدينة الحديدة إلى "الحفاظ على السلام" في المدينة الواقعة في غرب اليمن والتي تشهد هدنة حاليا بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين.

وقال المبعوث الأممي في بيان بعد زيارته الأولى إلى الحديدة "إن أنظار العالم تتجه صوب الحديدة. إن القادة والرؤساء من كل البلدان دعونا جميعا للحفاظ على السلام في الحديدة"، مضيفا "أرحب بالنداءات الأخيرة التي تدعو إلى وقف القتال، وهذه خطوة أساسية إذا أردنا حماية أرواح المدنيين وبناء الثقة بين الأطراف".