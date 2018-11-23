شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يزور موسكو في 21 ديسمبر المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية مع لافروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه سيزور موسكو في 21 ديسمبر لمناقشة العلاقات الثنائية ودور روسيا في العملية السياسية الفلسطينية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وأضاف المالكي لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على هامش منتدى الحوار المتوسطي في روما: "سأزور موسكو شخصيا في 21 ديسمبر بناء على دعوة لافروف. وسنناقش، بالطبع، ليس فقط العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي ولكن أيضا ... تحقيق تقدم محتمل في العملية السياسية وجهود الروسية لاستعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح".

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