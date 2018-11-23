مقتل مدير مدرسة رمياً بالرصاص لهذا السبب بالقضارف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شهدت منطقة القلابات جنوب القضارف جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مدير مدرسة سابق حيث أقدمت عصابات الشفتة الإثيوبية على قتله رمياً بالرصاص أثناء وجوده بمشروعه الزراعي المتاخم للشريط الحدودي بمنطقة القلابات. وعقب وقوع الجريمة هرب الجناة من مسرح الجريمة تاركين خلفهم الشهيد الأستاذ صلاح حامد سليمان غارقاً في بركة من الماء وتم تدوين بلاغ – وفق الدار – بقسم شرطة القلابات وحول لاحقاً إلى مدينة القضارف.

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