شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كيفن نلوم نحن الزمن..؟

نشكيهوا نلعن في الظروف..

القصة أبداً ما زمن..

لا اتسببت فيها الظروف..

القصة خوف..

من بكرة والظن ما حسن..

في رب رحيم إسمو الرؤوف..

ياريتنا نحسِن فيهو ظن..

الخالق البارئ العطوف..

أرزاقنا عندو اتقسمن..

من قبلِ ما نسمع نشوف..

شماعة الزمن الظروف..

بدري اتملت..

باتت تعاني من الوقوف..

يا سيدي هدّاها الوهن..

من الزمن..زمن المحن..محن الزمن..

من الفتن..

شبابنا يدفعوا في التمن..

فضيلي ودعمك حسن..

كان أحلى شاب..

فنان يموسق في الحروف..

معانا قاعد في العقاب..

حارِس الأم الرؤوم حارِس رباب..

أبوهو تاه في الاغتراب..

رافض يعود من تاني يرجع للوطن..

مرت سنين لا رسالة منو ولا جواب..

فضيلي ذااااتو حليلو غاب..

مع شلة من أسوأ الصحاب..

الشيشة دُخان والشراب..

يسرق يبيع للبنقو يقبُض في التمن..

باع العفش ماخلى باب..

الوالدة ماتت بالعذاب..

إسبوع كمان رحلت رباب..

مسكينة ضاعت بالحَزن..

فضيلي فارق للشباب..

نهايتو كانت اكتئاب..

مجنون صِبح ضاع الشباب..

كيفن نلوم نحن الزمن..؟

شكرا لقرائتكم خبر عن فضيلي ود عمك حسن ..!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .