مقتل 7 أشخاص ونزوح الآلاف عن ديارهم في سيول العراق

نشرت "وكالة الأنباء العراقية" الرسمية أيضا إن سيولا انهمرت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد وإن منزلا انهار مما أدى إلى وفاة اثنين من سكانه.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وتمثل السيول التي جاءت بعد أمطار غزيرة مبكرة وغير معتادة ضغوطا إضافية على الحكومة العراقية الجديدة التي يتعين أن تقدم خدمات للسكان وأن تصلح المرافق في المحافظات التي تحملت عبء الحرب على تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و2017. وتعرضت تلك المحافظات أيضا لسنوات من الإهمال الذي يقول منتقدون إن الفساد سببه.

ونشرت "وكالة الأنباء العراقية" لقطات من محافظة صلاح الدين التي توجد بها الشرقاط يظهر فيها سكان ينزحون في مراكب صغيرة عن ديارهم التي غمرتها المياه حتى منتصفها.

وقال رئيس بلدية الشرقاط علي الدودح إن نحو ثلاثة آلاف شخص تشردوا بعد أن تركوا ديارهم.

وطالب مسؤولون في مدينة تكريت، وهي عاصمة محافظة صلاح الدين، بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات الإجلاء.