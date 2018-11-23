مفاجأة... ترامب يثير الجدل بتصريح عن السعودية وإسرائيل (فيديو)

وتطرق ترامب إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم، قائلا إن "الحقيقة هي أن السعودية تساعدنا كثيرا في الشرق الأوسط، وإسرائيل كانت ستقع في ورطة لولاها".

وقال: "الحقيقة هي أن السعودية مفيدة جدا لنا في الشرق الأوسط، لو لم يكن لدينا السعودية لما كانت لدينا قاعدة ضخمة، وإذا نظرت إلى إسرائيل بدون السعودية فستكون في ورطة كبيرة. ماذا يعني هذا؟ هل على إسرائيل أن ترحل؟ هل تريدون رحيل إسرائيل؟".

وشدد ترامب على أن "السعودية حليف مهم، وإذا اتبعنا معايير معينة فلن يتبقى لدينا حلفاء من أية دولة تقريبا".

وأشار إلى ما يراها مكاسب من الصفقات المبرمة من السعودية، فقال "لدينا مئات الآلاف من الوظائف، فهل يريدون حقا مني التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف".

وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب إن السعودية تنفق أموالا طائلة لمكافحة الإرهاب بعد أن كانوا جزءا كبيرا من الإرهاب، حسب تعبيره.

ولدى سؤاله عمن يجب أن يتعرض للمحاسبة جراء الجريمة، رأى الرئيس الأمريكي أنه "ربما يجب أن يحاسب العالم، لأن العالم هو مكان شرير للغاية"، في تكرار لإجابة مماثلة صدرت عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا حين قال: إن "العالم دنيء وشرير"، ردا على سؤال حول رأيه في بيان صدر عن البيت الأبيض، دعما لمحمد بن سلمان.

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد المجرشي، إن ترامب يقصد بذلك أن السعودية هي دولة سلام كبيرة في المنطقة وفي الشرق الأوسط ودائما تسعى إلى السلام.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" الإذاعي، أن "التصريح ليس بغريب، خاصة أن المملكة العربية السعودية دولة يهمها الشأن الفلسطيني وأن يعم السلام في المنطقة ولكن بالتسوية التي يرضى بها الجانب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "المبادرة العربية للسلام ستكون أهم عنصر في تسوية قادمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".