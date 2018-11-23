الرئيس العراقي ووزير الخارجية الروسي يبحثان العلاقات الثنائية

موسكو / علي جورا / الخليج 365 بحث الرئيس العراقي برهم صالح، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الراهنة. وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن لافروف التقى بصالح على هامش منتدى الحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. وجرى خلال اللقاء تأكيد مواصلة روسيا دعمها لسيادة العراق ووحدة أراضيه، بحسب البيان. وأكد الجانبان أهمية التعاون الثنائي، وبحث سبل تعزيزها.

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