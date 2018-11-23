مقتل ناشطين إعلاميين اثنين في إدلب السورية برصاص مجهولين

الناشطان رائد الفارس وحمود الجنيد، قتلا بنيران ملثمين في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.
الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 23.11.2018 İdlib
خاص
الأرشيف
إدلب / الخليج 365
قتل ناشطان إعلاميان سوريان، الجمعة، برصاص مجهولين في محافظة إدلب شمالي سوريا.
وأفادت مصادر في المعارضة السورية لمراسل الخليج 365، أن ملثمين يستقلون سيارة أطلقوا النار على الناشطين الإعلاميين رائد الفارس وحمود الجنيد، في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.
وأشارت المصادر أن الملثمين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار، ولم تتبين هويتهم بعد.
ورائد الفارس هو أحد النشطاء المعروفين في الثورة من خلال دوره في التظاهرات المعارضة لنظام بشار الأسد، وهو أحد خطاطي اللوحات والرسومات المعبرة في التظاهرات، والتي اشتهرت بها مدينته كفرنبل منذ بدء الثورة السورية في مارس / آذار 2011.
كما عمل رائد في عدد من وسائل الإعلام، إلى جانب كونه مدير مكتب كفرنبل الإعلامي التابع للمعارضة.
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