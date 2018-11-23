اليمن.. مصرع القيادي الحوثي أبو خرفشة بغارة لـ #التحالف في #حرض

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صحيفة الخليج الالكترونية
لقي القيادي الحوثي محمد عبدالله أبو خرفشة المدعو أبو نذير مصرعه، مع العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية في غارة جوية لطيران التحالف العربي في محور حرض.
هذا ويعد الخرفشة ثاني قيادي يلقى حتفه في ذات المحور بعد هلاك شقيقه بغارة جوية في مثلث عاهم قبل عام.
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