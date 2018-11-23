إنقاذ 3 أشخاص احتجزتهم سيول #الأمطار في #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

هطلت أمطار من خفيفه إلي متوسطة إلي غزيره علي محافظة الطايف والمراكز التابعة لها شملت أحياء المحافظه وكذلك الكر والهدا وشقصان وقيا وعشيره وحظن والمحاني والحويه والسيل الكبير والسيل الصغير والشرقة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في الطايف العقيد ناصر سلطان الشريف أنه على أثر الأمطار سال وادي الأسراب بالشفا ووادي سلامة وغرابه جنوب الطايف ووادي سيسد شرق الطايف ووادي القديره والشرقة.

ونتج عن هطول الأمطار إحتجاز سياره بداخلها شخصين في مجمع مياه بشارع الستين كما تم إنقاذ شخص من سيارته المحتجزة داخل سيل وادي القديرة وجميعهم ولله الحمد بصحة جيدة وتم إغلاق جبل الهدا أثناء هطول الأمطار احترازيا وطريق الشفا الساعه 8:41 لازالة الثلوج المتراكمة علي الطريق المودي من والي الشفا.

وتم إقفال عقبة المحمدية بعد ظهر اليوم الجمعة بسبب تساقط الصخور وانعدام الرويه لكثافة الضباب ولا زالت الأمطار تهطل علي اجزاء من المحافظه والمراكز الخارجية.

والإدارة العامة للدفاع المدني تهيب با الاخوه المواطنين والمقيمين اخذ الحذر والحيطه من النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول ومواقع تجمع المياه وتحذر من خطورة المستنقعات التي خلفتها الأمطار.