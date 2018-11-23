شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان إمكانية منحهم الجنسية السعودية.. من هم "البدون"؟ والان مع التفاصيل

أحيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأمل في نفوس أبناء القبائل العائدة أو النازحة، أو ما يعرف بـ”البدون”، بعد أن أشار لإمكانية منحهم الجنسية السعودية، عقب انتهاء دراسة حكومية يجري العمل عليها حاليًا.

وقال الأمير الشاب يوم الخميس، إن وزير الداخلية السعودي، “الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، مكلف من قبل الملك بدراسة ذلك الملف، وهو حاليًا بمرحلة الدراسة، وإن شاء الله ينتهون قريبًا”.

وكان بن سلمان يرد على طلب الشيخ سلطان بن خالد المهيد، خلال زيارة له في منزله بمدينة عرعر في أقصى شمال غرب المملكة، التي زارها أيضًا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن جولة محلية واسعة شملت عدة مناطق.

ووثق من حضروا زيارة ولي العهد لأحد شيوخ قبيلة عنزة العريقة، الحوار الذي دار بين الرجلين، لتجد مقاطع الفيديو طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتجر بدورها سيلًا من الردود والتعليقات المحتفية بوعد بن سلمان ومبادرة بن مهيد.

وأعاد ذلك التفاعل اللافت مع الوعد الرسمي من ولي العهد، قضية أبناء القبائل العائدة إلى الواجهة مجددًا، وسط تفاؤل كبير بين أبناء تلك الشريحة من المجتمع السعودي التي تعتمد على بطاقة سوداء اللون، تسمى بطاقة التنقل والعمل، وصادرة عن وزارة الداخلية، كوثيقة لإثبات هويتها.

و القبائل النازحة في السعودية أو البدون كما يسميهم البعض هم فئة من المجتمع يسكنون في المملكة العربية السعودية ولم يحصلو على الجنسية السعودية، وتعتبر قضيتهم إنسانية لما يمرون به. وهم من البدو الرحل كانوا ينتقلون إلى الدول العربية المجاورة بسبب أنهم أصحاب أغنام وإبل فكانوا يذهبون وراء المراعي الخصبة والماء الوفير ويتمركزون في جنوب المملكة وشمالها ويتوزعون في بعض مدن المملكة الأُخرى، وتنسب لهم كلمة البدون لعدم حصولهم على الجنسية السعودية.

و هناك عدة أقسام تندرج تحت هذه الفئة:

القبائل النازحة: وهم من قبائل عنزة وشمر وبني خالد والأساعدة من عتيبة وهم ينتشرون شمال المملكة.[2] بالإضافة لحلفاء القبائل الثلاثة عنزة وشمر وبني خالد وهم ينتشرون شمال المملكة. هُم مجموعات من قبائل عربية من البدو الرحّل يعيشون بين الحدود السعودية والعراقية والكويتية والسورية والأردنية وبدأت معاناتهم عند وضع الحدود السياسية بين دول المنطقة.

قبائل الجنوب: وهم قبائل جنوب الجزيرة العربية من البدو الرحل النازحة من جنوب المملكة. ومن هذه القبائل آل كثير والمصعبين وبعض قبائل العوالق والنسيين وخليفة والكرب وهمام وبالحارث والبعض من قبائل قحطان وهمدان.

البدون: وهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام:

القسم الأول : بلوش البريمي وهم سكان منطقة البريمي الحدودية بين المملكة العربية السعودية و عمان .

القسم الثاني : الجاليات الإسلامية من آسيا التي استوطنت مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة كالبخارية، والتركستان، والبرماوية والإندونيسية.

القسم الثالث : الجاليات العربية والإفريقية التي استوطنت بعد أداء العمرة والحج.

هناك من البدون من ينتمون إلى دول أخرى، لكنهم أخفوا كل الوثائق القانونية طمعاً في نيل الجنسية السعودية، خاصة أن كثيراً منهم وُلد وترعرع في السعودية.

و تغيب الإحصاءات الرسمية الدقيقة عن عدد البدون في السعودية، تقول بعض التقارير أن عددهم يبلغ 70 الف أو يزيد، بينما يرى البعض الآخر أن العدد أقل من ذلك بكثير، ويستند في ذلك إلى عدد القضايا المرفوعة إلى جمعية حقوق الإنسان والتى وصلت إلى 2.847 قضية. قسمت الجمعية البدون إلى خمس فئات، تصدرت قضية المطالبة بالأوراق الثبوتية، ملف القضايا الأعلى عدداً في الجمعية، وبحسب مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فإن السلطات السعودية لم تتمكن من حصر أعداد البدون الموجودين على أراضيها، واصفاً ملف البدون بالمعقد وأحد الملفات المهمة، أن وزارة الداخلية لا تملك إحصاءات لأعداد البدون في السعودية، إذ لم يتم حصرهم إلا من خلال القضايا التي تصل إلى جمعية حقوق الإنسان، والتي لم تتجاوز في مجملها 2.847 قضية منذ 2004م حتى 2014م، وأن قضية المطالبة بالأوراق الثبوتية تصدرت قضايا البدون التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 1.356 قضية، يليها طلب الجنسية بعدد 1.207 قضايا، وأخيراً قضية استرداد الجنسية بعدد 284 قضية.