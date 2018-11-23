شكرا لقرائتكم خبر عن قطر في طريقها لمسار جديد مع إسرائيل والان مع التفاصيل

قالت قناة عبرية إن قطر ستفتح طريقا أو مسارا جديدا مع إسرائيل خلال الأعوام القليلة المقبلة.

أفادت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الخميس، بأن قطر ستسمح للجمهور الإسرائيلي بزيارتها خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم، المقرر عقده في الدوحة، في العام 2022.

وذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم أمس الخميس، أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع شركات الاتصالات والإنترنت في الدول الغربية بتجنب استخدام الهواتف الصينية الحديثة وخصوصا التي تنتجها شركة "هواوي".

ووفقا للصحيفة، دارت اجتماعات عدة بين مسؤولين أمريكيين وغربيين بمشاركة مدراء من شركات اتصالات تعمل في الدول الغربية بشأن الهواتف الصينية وخصوصا شركة "هواوي" التي اعتبروها أنها تهدد الأمن الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن الولايات المتحدة ستقوم بدعم شركات اتصالات غربية لتطويرها وحثها على عدم التعامل وتوقيع اتفاقات بيع مع شركات الهواتف الصينية.

هذه الخطوة الأمريكية تأتي ضمن إجراء لاحتواء الخطر الصيني المقلق للولايات المتحدة التي تجد انتشار التكنولوجيا الصينية أداة للتجسس عليها وعلى حلفائها.