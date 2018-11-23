شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة السوداء.. هنا متاجر التخفيضات الإلكترونية (تقرير) والان مع التفاصيل

انتقل تقليد الجمعة السوداء Black Friday من الغرب إلى العديد من الدول العربية التي فضلت أن تعرب الاسم إلى الجمعة البيضاء نظرًا لما لهذا اليوم من قدسية لدى المسلمين حيث تقوم العديد من المتاجر بتقديم تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها لمواجهة الركود وبحثًا عن المزيد من المبيعات.

ويقع كثير من المتسوقين في فخ العروض الوهمية التي تنتشر في موسم التخفيضات "الجمعة السوداء"، والتي يتم تقديمها عبر مواقع الإنترنت أو من خلال المحلات التجارية، ولتجنب الوقوع في فخ مثل هذه العروض، يقترح موقع "تلغراف" عددا من النصائح التي على المتسوقين اتباعها خلال موسم التخفيضات:

- إذا كنت تشتري منتجا عبر موقع إلكتروني، تحقق أن يكون موثوقا ويحظى بتقييمات جيدة من قبل المستهلكين، وراجع سياسية الاستبدال والاسترجاع سواء كنت تشتري من موقع إلكتروني أو محل تجاري.

- لا تتردد في الإبلاغ عن أي مخالفات وعروض تشك في كونها وهمية بالاتصال بالأجهزة المتخصصة بحماية المستهلكين، يمكن الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من مصداقية العروض، وذلك بزيارة الصفحات الخاصة بالعلامات التجارية التي تفكر باقتناء منتجات خاصة بها.

- تستطيع الاستفادة من خدمة "تسوق" المتوفرة في محرك البحث غوغل وذلك لمقارنة أسعار المنتجات المعروضة مع تلك التي تشملها العروض التسويقية.

- لا تغرك العبارات الترويجية البراقة التي تدعي وجود تخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات، لأن مثل هذه العبارات قد تكون مجرد "كذبة" للإيقاع بأكبر عدد من المستهلكين، وتأكد من جودة المنتج لأن الكثير من المتاجر تطرح منتجات بأسعار مخفضة ولكنها بجودة متواضعة.

- تحقق من كون المنتجات التي تشتريها جديدة، بمعنى أنها ليست "موديلات قديمة"، طرحت بأسعار مخفضة بعد مرور سنوات على إطلاق تلك الطرز.

وفي يوم الجمعة السوداء تقوم بعض متاجر الإنترنت مثل موقع أمازون وإيباي بتقديم عروض مغرية، ففي ذلك اليوم يقوم الموقع بتقديم خصومات على منتجات عديدة، ويقوم إضافة إلى ذلك بتقديم عرض خاص جدا على منتج معين يتغير كل ساعة.

ومن أشهر المواقع التي تعتمد تخفيضات الجمعة السوداء متجر أمازون للتسوق الإلكتروني والذي يتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم للشراء منه لما يوفره من تخفيضات كبيرة في ذلك اليوم. إضافة إلى المتاجر الأمريكية الكبيرة Walmart ومتجر Bestbuy ومتجر Target. وكبرى المتاجر البريطانية مثل John Lewis ومتجر very.co.uk ومتجر Argos. أما في الوطن العربي فأشهر المتاجر التي تقدم تخفيضات الجمعة السوداء هو متجر سوق كوم، ومتجر جوميا، ومتجر إكسترا ستور أيضاً.