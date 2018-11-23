شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مكتب العمل يبدأ بنظر الدعاوى العمالية قبل رفعها إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت مصادر أنه تم اعتباراً من أمس، تطبيق القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تتصل بضرورة بحث القضايا العمالية بفرع مكتب العمل المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، وذلك قبل رفع دعوى بشأنها أمام المحكمة العمالية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخراً إضافة مادتين إلى نظام العمل تشددان على أن يتم النظر في الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، وعدم قبول أي دعوى أمام المحاكم العمالية تتعلق بالمطالبة بالحقوق بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة.

وتضمنت قرارات المجلس أنه يجب قبل رفع الدعوى للمحكمة العمالية نظر القضية بمكتب العمل المختص لبحث إمكانية تسويتها بصورة ودية.