شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكثر من 956 ألف معتمر عبر المنافذ الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بلغ عدد تأشيرات العمرة لعام 1440هـ، وحتى تاريخ 14 ربيع الأول 1,318,605 تأشيرات، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 1,039,560 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 362,225 معتمرًا، منهم 242,638 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 119,587 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 677,335 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 7,941 موظفاً، منهم 6,702 من الذكور، و 1,239 من الإناث.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يدخل شهره الثالث ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وبيّن المؤشر أن عدد المعتمرين القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ 956,359 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 83,166 معتمرًا، فيما سجل وصول 35 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: الباكستان 359,092، تليها إندونيسيا 204,176، بعدها الهند 178,893، ثم اليمن 48,087، وماليزيا خامسا بعدد 37,854 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 24,104، الجزائر 22,839، الإمارات العربية المتحدة 22,315، بنجلادش 19,675، المملكة المتحدة 16,997 معتمرا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.