شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يحذر قائدي المركبات من الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طالب الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي طريق حفر الباطن- الرياض وطريق أبو حدرية- الخفجي، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لوجود أمطار غزيرة مصحوبة بالرياح. وأوضح “أمن الطرق”، أن هذه الأمطار تسببت في تكوّن تجمعات للمياه في بعض المواقع.

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